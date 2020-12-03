الفنان انتصار عبدالفتاح يستعد لتفعيل مبادرة «حوار الأمكنة»

يستعد الفنان انتصار عبدالفتاح لتفعيل مبادرة مشروعه الثقافي والسياحي الدولي "حوار الأمكنة"، مؤكدا أن المشروع كان قد انطلق منذ عام 2009 بمشاركة وزارات: الثقافة٬ التخطيط٬ وزارة الأثار والسياحة٬ وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب وبمشاركة اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية.وأضاف "عبدالفتاح"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم تدشين المشروع القومي لإحياء فنون القاهرة التاريخية٬ "القاهرة في 1000 عام بشارع المعز عام 2017 وشمل قبة الغوري٬ شارع المعز٬ قلعة صلاح الدين الأيوبي٬ مسرح بئر يوسف".وانطلق المشروع والمبادرة تحت رعاية وزارة التخطيط وبحماس من خلال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق الذي تابع بدقة كافة التفاصيل ومراحل المشروع وبالتعاون مع مجموعة عمل رائعة ومعاينة شارع المعز وعمل خرائط خاصة للمشروع من خلال أحمد عماد، والذي قام أيضا بتصميم كتاب المشروع وتم عرض المشروع على اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والذين أشادوا بالمشروع والمبادرة.واضاف: "يهدف المشروع والمبادرة إلى التعرف على فنون ثقافات الشعوب التراثية المختلفة والمتنوعة داخل معمار وفضاء الأماكن الأثرية بحيث يتحاور المعمار مع فنون وثقافات الشعوب التراثية ويتحول فضاء المكان الأثري إلى فضاءات تعكس التراث الإنساني في أجواء وأصداء البلد المستضاف بتراثها ومخزونها الثقافي والتراثي الأصيل ويصبح جزء لا يتجزأ من حوار الأمكنة عبر الأزمنة ويؤكد على التأخي والتواصل الإنساني بين شعوب العالم.ومن النماذج التطبيقية من مبادرة حوار الأمكنة والتي تمت بنجاح كبير بمركز إبداع قبة الغوري٬ صندوق التنمية الثقافية إندونيسيا عام 2009 النرويج عام 2010 ومن خلال تنفيذ ورشة فنية مع فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بأستراليا والاحتفال بالعيد القومي وعرض أكبر وأضخم آلة نفير خاصة بجبال أستراليا وتنفيذ حوار فني بديع مع آلة الكولة الشعبية المصرية وفرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية.وكان حوارا بديعا ونادرا عبر الأزمنة والأمكنة في دولة باراجواي بالاتفاق مع سفارة باراجواي وفرقة الطبول النوبية عام 2011 كوبا وحوار مع فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية بالإتفاق مع سفارة كوبا، وفي عام 2012 شارك قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ومن خلال تحمس رئيس القطاع حسام نصار لمهرجان سماع في الدورة الخامسة ومهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية الدكتورة كامليا صبحي مع أكبر كرنفال شعبي يقام في شارع المعز٬ ومشروع حوار الأمكنة ليتحول شارع المعز هنا إلى فضاء إسطوري يحتضن كافة فنون وثقافات الشعوب بملابسهم الشعبية وآلاتهم التقليدية وأصواتهم واللهجات المتنوعة، لتنصهر وتتوحد عبر الأزمنة والأمكنة وتؤكد على روح التواصل الإنساني بين شعوب العالم٬ ليصبح إلانسان هنا هو الوطن والوطن هو الإنسان.