رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى البرازيل تتخطى 174 ألفا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:49 ص
كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 49863 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و698 وفاة جديدة بكوفيد-19.

وطبقا لبيانات الوزارة بلغ إجمالي إصابات كورونا في البرازيل ستة ملايين و436 ألفا و650 حالة منذ ظهور الوباء في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 174 ألفا و515، لتصبح ثاني أعلى الدول في العالم من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.


موضوعات متعلقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

إخلاء سبيل المتهمين بواقعة التنمر على شيكابالا في الأقصر

تفاصيل دهس ابن وزير سابق لشاب على طريق الواحات (صور)

كيف تتصرف عند تعرضك لحامل «الإيدز»؟.. «الصحة» تجيب

الصور

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

إنفوجراف

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

رونالدو يسجل هدفه الـ750 فى أول مباراة تديرها سيدة بدورى أبطال أوروبا

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الخميس 3-12-2020

منح مصابى كورونا غطاء بالخطوط المغربية بـ150 ألف يورو

أمريكا تقلص مدة الحجر الصحى لـ10 أيام

أيام زمان

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

القبلة فى حياة أحمد مظهر.. «أجملها كانت مع هند رستم وهذه الفنانة رفضت تقبيلها»

صور نادرة للفنانين في مدرجات الأهلي والزمالك

ختام زيجاتها من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.. حكايات مديحة يسري

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

اليوم.. الاحتفال بالشاعر زكى عمر بمنتدى بتانة الثقافى

تعرف على فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. اليوم

صدور «ليالى ريكيافيك» و«سأحكم عليك من مكتبتك» بالعربية

بدء ورشة «التعبير الحركى» بجزويت الإسكندرية.. اليوم