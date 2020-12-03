«تنسيقية شباب الأحزاب» تكرم أبناء الشهداء ببنى سويف ضمن حملة «على راسنا»

احتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأبناء الشهداء، في محافظة بني سويف، ضمن حملة "على راسنا" والتي أطلقتها التنسيقية تزامنًا مع أعياد الطفولة، لمشاركة الأطفال أوقاتهم، وتقديرًا للشهداء الذين بذلوا الأرواح في سبيل هذا الوطن.وشهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتكريم عدد من أبناء الشهداء، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ وعضو التنسيقية، والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ وعضو التنسيقية، والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب وعضو التنسيقية، وصابرين حجازي أمين سر التنسيقية، والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري لمحافظة بني سويف، وأعضاء اللجنة.من جهته أشاد المحافظ بهذه المبادرة الطبية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب، معربًا عن سعادته وتقديره لكل مؤسسات المجتمع المدني من الأحزاب والنقابات والجمعيات، التي لا تدخر جهدًا في دعم جهود الدولة للاحتفاء ورعاية أسر شهدائنا الأبطال.وأضاف "حبش" نائب محافظ بني سويف، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أطلقت حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء بالتزامن مع أعياد الطفولة، والتي يتم من خلالها تنظيم العديد من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء مصر الأبطال، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وأن تكريم اليوم يأتي ضمن فعاليات الحملة للتضامن مع أبناء شهداء الوطن من أبناء المحافظة، والاحتفاء بهم تقديرًا لتضحيات آبائهم الأبطال.من جانبه أشار المهندس محمد السباعي "عضو تنسيقية الأحزاب" إلى أن هذه الاحتفالية التي تسعى التنسيقية لإقامتها في كل المحافظات تأتي عرفانًا وتقديرًا لشهداء مصر الأبرار، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية والوطنية للتنسيقية وتفعيلًا لدورها المجتمعي في كافة نواحي الحياة، خاصةً في القطاعات والمجالات التي تهم المواطن في حياته اليومية، معربًا عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف ونائبيه لحرصهم على المشاركة والدعم لتلك الجهود.