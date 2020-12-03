صدور المجموعة القصصية «يمام الوجد» عن دار الأدهم

صدرت حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع٬ المجموعة القصصية «يمام الوجد»، من تأليف كرم الصباغ، ومن إحدي نصوص المجموعة نقرأ: «زفر زفرتين٬ وجثا٬ وابتهل٬ وتمتم٬ وغمغم٬ وأطلق لتراتيل صلاته البخور٬ وبكي وانتحب٬ وتمرغ ومرغ وجهه في الرمب.. يا أنا٬ يا تميمة الوجع والصدأ.سأهبك عصفورًا ونارًا٬ سأهبك يمامة وعطرًا.. فلتخرج شخوصك٬ ولتصر ملاك روحك٬ ولينعق البوم في خرائب صحرائك.لتقم مأتمك الأخير٬ لتخض هزائمك المتكررة٬ لتصل في جسد حكاياتك ارتعاشات وأنين.. الخلاص.. الخلاص، سأبيع الورود في زحمة الواحة٬ المأهولة٬ يبدو هواجسي المترنحة كسكير مأفون٬ سأذبح وريدي بقصيدة من جمر٬ وسأحتضن أبنائي في وداع أخير».وفي سياق متصل، وعن نفس الدار صدر كتاب بعنوان «شهود على التاريخ» من تأليف ماهر مقلد٬ والذي يشير في مقدمته إلى أن الكتاب يجمع بين شخصيات كانت بحكم المسئولية والمكانة حاضرة في الأحداث التاريخية التي مر بها الوطن٬ عاصرت المواقف الفارقة، واحتفظت بالتفاصيل الصغيرة التي تغيب عن الكثيرين.كما يجمع الكتاب بين رموز عاصرت أحداث تاريخية٬ بل كانت هي جزء من صناعة هذه الأحداث أمثال: «أمين هويدي، وسامي شرف الدين، وجيهان السادات، والشعراوي، والدكتور مصطفي محمود، والفنان عادل إمام»، وغيرهم من الأسماء التي لها بصمات مؤثرة في مناحي العلم والفكر.