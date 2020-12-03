إغلاق 11 منشآة غير ملتزمة بإجراءات كورونا بالإسكندرية (صور)

شن حي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملة مكبرة مساء الأربعاء، للمرور على المقاهي المتواجدة بنطاق الحي للتأكد من مدى الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق عدد 7 مقاهي، وعدد 3 مطاعم، وعدد 1 محل بلايستيشن، وذلك بشوارع «أطلس، سليمان الفارسي، وجمال عبدالناصر»، حيث سيتم الغلق لمدة 3 أيام لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وجاري المتابعة.وجاءت الحملة برئاسة يحي زكريا سكرتير عام الحي، وبحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والخدمات ورخص المحلات والشؤون القانونية، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.