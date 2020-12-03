بدء فعاليات الدورة 13 من ملتقى الأقصر الدولى للتصوير.. اليوم

تنطلق صباح اليوم الخميس٬ فعاليات الدورة الثالثة عشر٬ من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير٬ والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى الخميس 17 ديسمبر الجاري.وتعد هذه الدورة استثنائية؛ نظرًا لظروف وباء كورونا المستجد٬ ويشارك فيها ثمانية فنانين مصريين، بالإضافة إلى فنانين من السودان والمملكة العربية السعودية، واثنى عشر من شباب ورشة العمل المصاحبة للملتقى.يشارك في الدورة الـ13 من الملتقي الفنانين: «فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك، أمانى موسى»، ومن الفنانين العرب: «عادل كبيدة من السودان، وسمير الدهام من السعودية».كما يشارك من شباب الورشة: «محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعي، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة طنطاوي، أسماء جنيدي، نهلة درويش، أحمد مجدي، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي».