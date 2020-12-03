عطل إحدى مضخات محطة توزيع المشتقات فى جازان بالسعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية إن أرامكو أعلنت عن حدوث عطل فني بإحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جازان بجنوب المملكة.نقلت الوكالة الرسمية عن شركة النفط الوطنية العملاقة أن "فرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان من المحطة بلا انقطاع، حيث عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيا".