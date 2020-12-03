العدل الأمريكية: أكثر من ألف باحث صينى غادروا أمريكا

قال جون ديميرس مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي، مساء الأربعاء، إن أكثر من ألف باحث صيني غادروا الولايات المتحدة في ظل حملة على سرقات تكنولوجية مزعومة.وقال وليام إيفانينا مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس في الولايات المتحدة في ذات الإفادة الصحفية إن عملاء صينيين يستهدفون بالفعل أفرادا من الإدارة الأمريكية المقبلة التي سيقودها الرئيس المنتخب جو بايدن إضافة "لمقربين" من فريق بايدن.