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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية لــ«خورخى بورخيس»

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:38 ص
الأعمال الشعرية
الأعمال الشعرية
نضال ممدوح
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صدر حديثا عن منشورات الجمل٬ النسخة العربية للجزء الأول من الأعمال الشعرية للكاتب الإسباني٬ خورخي لويس بورخيس٬ ومن ترجمة خالد الريسوني.

وعن تجربته الشعرية يقول "بورخيس": "أعتبر نفسي أولًا قارئًا، ثم شاعرًا، ثم كاتب نثر، الجزء الأول من هذه العبارة لا يتطلب شرحًا، أما الجزءان الأخيران فيقتضيان بعض التحديد، فهما لا يعنيان، وأؤكد ذلك، أنني أكثر شغفًا بشعري مني بنثري، أو أنني أعتبر شعري أفضل في جانبه التقني، فأنا أعلم أن العكس قد يكون صحيحًا.

أظن أن الشعر يختلف عن النثر لا ببنية الكلمات فيه - كما يدعي البعض - بل بكون كل منهما يقرأ قراءة مختلفة، فإذا قرئ النص كأنه يخاطب العقل فهو نثر، وقد يكون شعرًا إن قرئ كأنه يخاطب الخيال، لا أستطيع أن أحدد هل عملي شعر أو نثر، كل ما أستطيع قوله هو أنني أخاطب الخيال، لست مفكرًا، ما أنا إلا رجل حاول أن يسكتشف الإمكانات الأدبية للميتافيزيقا والدين.

قصصي خارجة عني بمعنى من المعاني، أحلم بها، أشكلها، ثم أكتبها، وتصبح بعد ذلك حين تنشر ملكًا للآخرين، كل ما هو شخصي، كل شيء في يتقبله أصدقائي بكرم، ما أحبه وما أكرهه، هواياتي، عاداتي، موجود في شعري، لعل قصائدي هي التي ستحدد في النهاية نجاحي أو إخفاقي.

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