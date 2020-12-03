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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إيطاليا تشترى 60% من أسهم مصنع تارانتو للصلب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:56 ص
مصنع للصلب
مصنع للصلب
وكالات
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قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيطالية توصلت إلى اتفاق مع شركة الصلب العالمية أرسيلور ميتال لشراء 60% من أسهم الشركة التي تدير مصنع تارانتو للصلب، وهو أكبر مصنع للصلب في أوروبا.

ونقلت بلومبرج عن المصادر القول إن وكالة الاستثمار الحكومية الإيطالية "إنفيتاليا" ستدفع 1.2 مليار يورو (1.45 مليار دولار) للحصول على الحصة في شركة أيه.إم إنفستكو إيتالي التي تدير مصنع تارانتو.

وبحسب المصادر سيتم دفع الشريحة الأولى من قيمة الصفقة وتبلغ 400 مليون يورو بنهاية العام الحالي، في حين سيتم دفع الجزء المتبقي خلال 2022 عندما ينتهي عقد تأجير مجمع تارانتو.

تأتي هذه الصفقة متفقة مع الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في مارس الماضي حيث سيتم مبادلة التزامات أيه.إم إنفستكو إيتالي تجاه الحكومة الإيطالية بحصة من أسهمها.

وستمتلك شركة أرسيلور ميتال الحصة المتبقية من أسهم أيه.إم إنفستكو إيتالي، التي تدير مصنع إيلفا للتعدين في مدينة تارانتو، إلى جانب عدد آخر من الأصول الأقل حجمًا.

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