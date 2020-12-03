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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال الجثة السادسة من ضحايا عقار محرم بك بالإسكندرية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:55 ص
عقار محرم بك
عقار محرم بك
هبه عويضه
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انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، الجثة السادسة من ضحايا عقار شارع الفردوس المنهار بمنطقة محرم وسط الإسكندرية، وهي لسيدة تدعى سمية محمد محمود، حيث أسفر العقار المنهار حتى الآن عن 6 حالات وفاة.


وكانت قد انتشلت قوات الحماية المدنية على مدار 5 ساعات من البحث عن المفقودين أسفل الأنقاض 5 جثامين آخرين وهم: «بسنت محمود، 20 عامًا، وأحمد مجدي النمر، 28 عامًا، ومجدي النمر، 65 عامًا، ومحمود أحمد عبد العزيز، 63 عامًا، وهايدي محمد عليوة، 22 عامًا».

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف رئيس الحي إلى موقع العقار.

وتبين أن العقار قديم مأهول بالسكان، ومكون من دور أرضي وثلاث أدوار، وصادر له ٣ قرارات ترميم منذ عام ٢٠٠٠، واتضح من التقرير الأولى وجود أسرتين بالعقار.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم تجهيز عدد 2 مستشفى لاستقبال الإصابات حال وجودها، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز دور إيواء بحالة جيدة للناجين من العقار المنهار أو الأسر المتواجدة في العقار المجاور للعقار المنهار، بالإضافة لتوفير إعاشة لجميع الأسر المتضررة.

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.
عقار محرم بك
عقار محرم بك
عقار محرم بك
عقار محرم بك
عقار محرم بك
عقار محرم بك
عقار محرم بك
عقار محرم بك

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