أوبرا الإسكندرية تستضيف فرقة «غنوة زمان».. 12 ديسمبر

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لفرقة غنوة زمان، بقيادة الفنانة غنوة شرعان، 12 ديسمبر الجاري، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل لكبار الفنانين في مصر والوطن العربي منها شبك حبيبي، حلوة يا بلدي، حبيتك بالصيف، كل ده كان ليه، قلبي دليلي، يا زايد في الحلاوة، إن كنت ناسي، أهل المحبة، أخر أيام الصيفية، منحرمش العمر منك، راح توحشيني، عايز اروح، بلاش العتاب، مصر هي أمي، حب إيه، بقى هي ده المحبة، إلى جانب منوعات غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وموسيقى لمؤلفات الفنان عمر خورشيد.تجدر الإشارة إلى أن فرقة "غنوة زمان" تأسست عام 2015 وهي فرقة موسيقي عربية للغناء والعزف تقدم أغاني تراثية من زمن الفن الجميل.