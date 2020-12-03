15 إصابة جديدة بكورونا بين موظفى الأمم المتحدة بجنيف

أعلنت الأمم المتحدة، عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا من موظفي الأمانة العامة للمنظمة الدولية في جنيف وذلك منذ آخر تحديث للمنظمة عن عدد حالات الإصابات المؤكدة بين موظفيها في 17 نوفمبر الجاري.وأشارت المنظمة، في بيان صادر من مقرها الأوروبي بجنيف اليوم، إلى أن مجموع الإصابات بين موظفي الأمانة العامة في جنيف بلغ 137 حالة إصابة بالفيروس وذلك منذ شهر مارس الماضي.