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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

15 إصابة جديدة بكورونا بين موظفى الأمم المتحدة بجنيف

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:26 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أعلنت الأمم المتحدة، عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا من موظفي الأمانة العامة للمنظمة الدولية في جنيف وذلك منذ آخر تحديث للمنظمة عن عدد حالات الإصابات المؤكدة بين موظفيها في 17 نوفمبر الجاري.

وأشارت المنظمة، في بيان صادر من مقرها الأوروبي بجنيف اليوم، إلى أن مجموع الإصابات بين موظفي الأمانة العامة في جنيف بلغ 137 حالة إصابة بالفيروس وذلك منذ شهر مارس الماضي.

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