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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مصر تواجه مالى وغينيا فى افتتاح أمم أفريقيا للسلة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:24 ص
فريق كرة السلة
فريق كرة السلة
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أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما، التي تستضيفها مصر بصالات استاد القاهرة الدولي، عن مواجهة بين منتخب مصر للشابات أمام مالي في الرابعة عصرا، بينما يواجه منتخب الشباب نظيره الغيني في الثامنة مساء.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، بينما اعتذر الكونغو الديمقراطية عن المشاركة في البطولة، على مستوى الأولاد، وفيما يخص منتخب الشابات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي، ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة، التي يديرها محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، على التأكد من قيام جميع المنتخبات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمسحات الخاصة بفيروس كورونا، وفي انتظار ظهور النتائج.

ويقود منتخب مصر للشباب، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه أيمن المطراوي ووائل بدر ومحمد أبوفريخة ومحمد عاطف، ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الشابات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفى فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

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