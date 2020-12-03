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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

48 وفاة و1208 إصابات جديدة بكورونا فى تونس

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
كورونا فى تونس
كورونا فى تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 48 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3359 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1208 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، خلال نفس الفترة لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 99 ألفًا و280 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية، تعافي 73 ألفًا و607 حالات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 99 ألفًا و280 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 820 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 310 حالات، إلى جانب 117 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناع.

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