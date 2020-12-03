فوز لايبزيج الألمانى على باشاك شهير بدورى أبطال أوروبا

حقق فريق لايبزج الألماني فوزا مثيرا علي مضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، باستاد ستين إيمك في إطار الجولة الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.سجل رباعية لايبزيج كل من يوسف بولسن ونوردي موكيلي وداني أولمو وأليكسندر سورلوت في الدقائق 26 و43 و66 و94، بينما أحرز ثلاثية إسطنبول اللاعب عدنان قهوجي في الدقائق 45 و72 و85.ورفع لايبزج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، واستمر باشاك شهير قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 3 نقاط.وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة من المجموعة الخامسة حقق فريق كراسنودار الروسي الفوز علي ضيفه ليل الفرنسي بهدف نظيف سجله اللاعب ماركوس ببرج في الدقيقة 71.الفوز رفع رصيد كراسنودار إلى 4 نقاط، وهو الأول له في المجموعة بعد تعادل و3 هزائم متتالية، ويضمن بذلك المركز الثالث، حيث أنه يتفوق في المواجهات المباشرة مع الفريق الفرنسي، المتذيل بنقطة، بعد تعادلهما في الدور الأول بهدف لكل فريق.وكان إشبيلية الإسباني وتشيلسي الإنجليزي قد حسما بالفعل بطاقتي التأهل لثمن النهائي منذ الجولة الماضية، حيث يمتلكان 10 نقاط، وسيلعبان الليلة على ملعب رامون سانشيز بيثخوان لتحديد هوية متصدر المجموعة.