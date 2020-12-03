الأوقاف: اعتماد 31 خطيبا على بند التحسين

أولا: الخطباء المنقولون إلى بند التحسين:



ثانيًا: الخطباء الجدد على بند التحسين:



اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدد 31 خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين، منهم 5 خطباء جدد، وهم:الاسمالمديرية1.أ.د عبد العزيز تمام يوسفأسيوط2.أ.د إبراهيم موسى عبد الله نيدةالشرقية3.أ. مساعد ناصر محمد أبوزيد نصرسوهاج4.أ. مساعد إبراهيم سند إبراهيم أحمد الشيخالإسكندرية5.د محمود فاروق إسماعيل محمودالدقهلية6.د حمد الله عويس أبوالحمد أحمدقنا7.د محمد شعبان أحمد سلامالمنوفية8.د على محمد محمود هلالسوهاج9.د عبد الواحد محمد عبدالواحد سيد أحمدالإسكندرية10.د عبدالله أبوبكر على أحمد سعيدالدقهلية11.د أحمد صباح جمعة سلامةالشرقية12.د أحمد الهادي السعيد حمادالدقهلية13.د أحمد محمد إبراهيم الصاويدمياط14.د أشرف الجوهري أحمد مصطفىالشرقية15.د محروس رمضان حفظيأسيوط16.د أبوبكر السيد عبدالعليم محمدالشرقية17.م. مساعد محمد عبدالعظيم حامدسوهاج18.م. مساعد عيد خليفة على محمدسوهاج19.م. مساعد أحمدي شعبان أحمد خطابالغربية20.م. مساعد مصطفى خلف عبدالعالسوهاج21.م. مساعد محمود علي علي أحمد براياالدقهلية22.م. مساعد حامد بدوي محمود سلميقنا23.م. مساعد السيد أحمد محمد حسنالشرقية24.م. مساعد يوسف السيد محمد يوسفالشرقية25.م. مساعد يوسف يوسف أحمد عليكفر الشيخ26.السيد أحمد السيد عبدالرحمن الجربانالدقهليةالاسمالمديرية1.أ.د محمد عبدالدايم علي سليمانالقاهرة2.د إبراهيم محمد أحمد رضوانسوهاج3.د عبدالرحمن رمضان عبدالمجيدالجيزة4.د حامد رضوان عبدالله فرجالبحيرة5.م. مساعد هشام عبدالمبدي خلف حصاويسوهاج