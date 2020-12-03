الأوقاف: اعتماد 31 خطيبا على بند التحسين
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:08 ص
أميرة العنانيطباعة
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدد 31 خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين، منهم 5 خطباء جدد، وهم:
أولا: الخطباء المنقولون إلى بند التحسين:
م
الاسم
المديرية
1.
أ.د عبد العزيز تمام يوسف
أسيوط
2.
أ.د إبراهيم موسى عبد الله نيدة
الشرقية
3.
أ. مساعد ناصر محمد أبوزيد نصر
سوهاج
4.
أ. مساعد إبراهيم سند إبراهيم أحمد الشيخ
الإسكندرية
5.
د محمود فاروق إسماعيل محمود
الدقهلية
6.
د حمد الله عويس أبوالحمد أحمد
قنا
7.
د محمد شعبان أحمد سلام
المنوفية
8.
د على محمد محمود هلال
سوهاج
9.
د عبد الواحد محمد عبدالواحد سيد أحمد
الإسكندرية
10.
د عبدالله أبوبكر على أحمد سعيد
الدقهلية
11.
د أحمد صباح جمعة سلامة
الشرقية
12.
د أحمد الهادي السعيد حماد
الدقهلية
13.
د أحمد محمد إبراهيم الصاوي
دمياط
14.
د أشرف الجوهري أحمد مصطفى
الشرقية
15.
د محروس رمضان حفظي
أسيوط
16.
د أبوبكر السيد عبدالعليم محمد
الشرقية
17.
م. مساعد محمد عبدالعظيم حامد
سوهاج
18.
م. مساعد عيد خليفة على محمد
سوهاج
19.
م. مساعد أحمدي شعبان أحمد خطاب
الغربية
20.
م. مساعد مصطفى خلف عبدالعال
سوهاج
21.
م. مساعد محمود علي علي أحمد برايا
الدقهلية
22.
م. مساعد حامد بدوي محمود سلمي
قنا
23.
م. مساعد السيد أحمد محمد حسن
الشرقية
24.
م. مساعد يوسف السيد محمد يوسف
الشرقية
25.
م. مساعد يوسف يوسف أحمد علي
كفر الشيخ
26.
السيد أحمد السيد عبدالرحمن الجربان
الدقهلية
ثانيًا: الخطباء الجدد على بند التحسين:
م
الاسم
المديرية
1.
أ.د محمد عبدالدايم علي سليمان
القاهرة
2.
د إبراهيم محمد أحمد رضوان
سوهاج
3.
د عبدالرحمن رمضان عبدالمجيد
الجيزة
4.
د حامد رضوان عبدالله فرج
البحيرة
5.
م. مساعد هشام عبدالمبدي خلف حصاوي
سوهاج
أولا: الخطباء المنقولون إلى بند التحسين:
م
الاسم
المديرية
1.
أ.د عبد العزيز تمام يوسف
أسيوط
2.
أ.د إبراهيم موسى عبد الله نيدة
الشرقية
3.
أ. مساعد ناصر محمد أبوزيد نصر
سوهاج
4.
أ. مساعد إبراهيم سند إبراهيم أحمد الشيخ
الإسكندرية
5.
د محمود فاروق إسماعيل محمود
الدقهلية
6.
د حمد الله عويس أبوالحمد أحمد
قنا
7.
د محمد شعبان أحمد سلام
المنوفية
8.
د على محمد محمود هلال
سوهاج
9.
د عبد الواحد محمد عبدالواحد سيد أحمد
الإسكندرية
10.
د عبدالله أبوبكر على أحمد سعيد
الدقهلية
11.
د أحمد صباح جمعة سلامة
الشرقية
12.
د أحمد الهادي السعيد حماد
الدقهلية
13.
د أحمد محمد إبراهيم الصاوي
دمياط
14.
د أشرف الجوهري أحمد مصطفى
الشرقية
15.
د محروس رمضان حفظي
أسيوط
16.
د أبوبكر السيد عبدالعليم محمد
الشرقية
17.
م. مساعد محمد عبدالعظيم حامد
سوهاج
18.
م. مساعد عيد خليفة على محمد
سوهاج
19.
م. مساعد أحمدي شعبان أحمد خطاب
الغربية
20.
م. مساعد مصطفى خلف عبدالعال
سوهاج
21.
م. مساعد محمود علي علي أحمد برايا
الدقهلية
22.
م. مساعد حامد بدوي محمود سلمي
قنا
23.
م. مساعد السيد أحمد محمد حسن
الشرقية
24.
م. مساعد يوسف السيد محمد يوسف
الشرقية
25.
م. مساعد يوسف يوسف أحمد علي
كفر الشيخ
26.
السيد أحمد السيد عبدالرحمن الجربان
الدقهلية
ثانيًا: الخطباء الجدد على بند التحسين:
م
الاسم
المديرية
1.
أ.د محمد عبدالدايم علي سليمان
القاهرة
2.
د إبراهيم محمد أحمد رضوان
سوهاج
3.
د عبدالرحمن رمضان عبدالمجيد
الجيزة
4.
د حامد رضوان عبدالله فرج
البحيرة
5.
م. مساعد هشام عبدالمبدي خلف حصاوي
سوهاج