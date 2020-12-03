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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس السيادة السودانى: الحرب فى إثيوبيا لها تأثيرات خطيرة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:54 ص
حسن شيخ إدريس
حسن شيخ إدريس
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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حسن شيخ إدريس، أن الحرب التي تدور في إثيوبيا، لها تأثيرات خطيرة على استقرار دول القارة الأفريقية، وخاصة منطقة القرن الأفريقي.

وأشار إدريس، في كلمة خلال ندوة "الصراع في إثيوبيا وتأثيره على النظام الإقليمي في منطقة القرن الأفريقى" التي نظمها مركز أبحاث ودراسات القرن الأفريقي بالخرطوم اليوم الاربعاء، إلى الآثار المدمرة للحروب والصراعات على دول القارة الأفريقية وانعكاساتها السلبية المتمثلة في تفشي الأمراض وتدهور مستويات خدمات الصحة والتعليم وتدني دخل الفرد وغياب الأمن والاستقرار.

واستعرضت الندوة التي حضرها لفيف من المختصين وأساتذة العلوم السياسية ودبلوماسيون في السودان، عددا من الأوراق الأكاديمية حول الصراع الدائر في إثيوبيا من زوايا مختلفة تضمنت ديناميكية الصراع والإدارة الإستراتيجية للصراع وآثاره الأمنية والسياسية والإقتصادية على السودان ودول الإقليم.

وأجمع المتحدثون في الندوة على التأثير السلبي للصراع على السودان، في الجوانب الأمنية والسياسية والإقتصادية، من واقع الحدود الطويلة المشتركة بين السودان وإثيوبيا، والتداخل القبلي بين البلدين مما يجعل السودان أكثر الدول تأثرا بالنزاع الدائر في اثيوبيا.

وأوصت أوراق الندوة بالتزام السودان بالحياد الإيجابي تجاه ما يدور في إثيوبيا والعمل على تهدئة الأوضاع فيها من خلال العمل مع جميع الأطراف خاصة المنظمات الإقليمية.

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