تفاصيل تبادل إطلاق النار بين شخصين فى قرية سلامون بالمنوفية

أصيب شخصين في تبادل إطلاق النار بقرية سلامون بحري التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لخلافات على الأرض الزراعية أدى إلى التشابك بالأيدي تطور إلى استخدام الأسلحه النارية.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطار من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة كلا من "أ، م، ا،،ع،ا" مصاب بطلق ناري بالظهر، 23 سنة، و"م، س، ع،أ"، مصاب بعدد 2 طلق ناري بالرجل اليمنى واليسرى.وعلى الفور انتقل الرائد أحمد كشك رىيس مباحث مركز الشهداء بسؤال شهواد العيان أشارو إلى أن الخلافات قامت بين الطرفين لخلافات على الأرض الزراعية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.