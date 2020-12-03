«التعليم»: تصحيح إلكترونى بالثانوية العامة وتقرير مفصل لأداء الطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بداية من هذا العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، تخوض المرحلة الثانوية بالكامل الامتحانات إلكترونيًا.وشددت الوزارة، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على أن الامتحانات ستكون بطريقة التقييم الجديدة، إلى جانب التصحيح الإلكتروني الذي يضمن عدالة التصحيح.وأضافت أنه سيتم إعطاء الطالب تقرير مفصل لأدائه لمعرفة نقاط ضعفه وقوته.