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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: تصحيح إلكترونى بالثانوية العامة وتقرير مفصل لأداء الطلاب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بداية من هذا العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، تخوض المرحلة الثانوية بالكامل الامتحانات إلكترونيًا.

وشددت الوزارة، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على أن الامتحانات ستكون بطريقة التقييم الجديدة، إلى جانب التصحيح الإلكتروني الذي يضمن عدالة التصحيح.

وأضافت أنه سيتم إعطاء الطالب تقرير مفصل لأدائه لمعرفة نقاط ضعفه وقوته.

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