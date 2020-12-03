رسميًا.. انضمام «هندسة الطيران» و«الحاسبات والفضاء» للأكاديمية المصرية للطيران

تسلمت اليوم الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزاره الطيران المدني من وزارة التعليم العالي كلًا من معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران، ومعهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء، وكافة محتوياتهما من معامل وورش، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق بين الوزارتين.وتعد هذه المعاهد إضافة كبيرة للدور التعليمي الهام الذي تقوم به الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بما يمثل خطوة هامة في تطوير الأكاديمية لتوسيع قاعدة التخصصات بها، وذلك من أجل تلبية متطلبات الطلاب في التعلم واكتساب المهارات الفنية والتقنيات المتطورة، كما تم اليوم أيضًا إلتحاق دفعة جديدة من الطلاب الجدد لدراسة الطيران بالأكاديمية، وهي الدفعة 55 التي تتعدى 60 طالبًا، منهم جنسيات مختلفة من دول عربية شقيقة مثل العراق ولبنان والسعودية وليبيا.وفي إطار توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، لتوسعة مجالات الأكاديمية لتتناسب مع هذا الإقبال من الطلاب العرب والمصريين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا المستجد، تم فتح ثلاث فصول جديدة بالأكاديمية لتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب حفاظًا على صحة الطلاب وهيئة التدريس.