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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:56 م
فاليري جيسكار ديستان
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أفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان قد توفي عن عمر ناهز 94 عاما.
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