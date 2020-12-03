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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ياسر محجوب: قانون المخلفات سيساعد فى معالجة مشكلات البيئية وتحسينها

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:41 ص
ياسر محجوب
ياسر محجوب
أريج الجيار
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قال ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، إنه عندما يشعر المواطن بتحسين المنظومة يساهم في فصل المخلفات، ليسهل عملية إعادة التدوير، لافتًا إلى أن القانون سيساعد في معالجة مشكلات المخلفات وتحسينها، وهناك نظام رصد إلكتروني لمراقبة تجمعات القمامة من خلال الموقع الإلكتروني وتتم إزالته من خلال القطاع الخاص على الفور.

وأردف نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن المخلفات الطبية والرعاية الصحية خطرة، وتم وضع لها ضوابط للتخلص الأمن منها والتعامل معها بحزم وماقبة المخلفات الناتجة عن المنشأت الطبية بداية من عملية التولد إلى التخلص الآمن منها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن هناك مبادرات شبابية لتحسين منظومة المخلفات ووجود آلية للتخلص الأمن من المخلفات بإعادة تدويرها.

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