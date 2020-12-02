«الوزراء» يؤكد: لن يكون هناك مد في التصالح لفترة رابعة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر مد فترة التصالح في البناء نظرًا للضغط الحاصل في الملف، وكثرة الطلبات، فلم يكن من المناسب إنهاء الملف وما زال هناك مخالفات لم يتم حصدها بعد.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء: "لن يكون هناك مد لفترة رابعة، والفترة الثالثة ستنتهي بنهاية هذا العام، وهذا المد سيكون مدًا ثالثًا وأخيرًا".





وتابع: "بعض من تقدم للتصالح تم فحص أوراقه، والبعض أنهى شروطه وإجراءاته، ولن نساوي بين من تقدم لطلبات التصالح ومن لم يتقدم، فمن لم يتقدم سيضع نفسه أمام إجراءات قانونية منها قطع المرافق والإزالة لعقاره".







