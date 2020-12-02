«القوى العاملة» تعلن توافر فرص عمل جديدة في مدينة نصر

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر 200 فرصة عمل جديدة بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة نصر، براتب يتراوح من 2700 حتى 3000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 200 عضو فريق (عامل بالمطبخ، كاشير، ويتر، وطباخ)، على أن يكون المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف حاصل على مؤهل لا يقل عن إعدادية، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، ولا يشترط أن يكون يمتلك خبرة.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين صحي، تأمين اجتماعي، حوافز، وبدلات.ويتم العمل بفروع المطعم الجديدة بأكتوبر، الإسماعيلية، الغردقة، والفيوم.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01114400518، أو التوجه لمقر المطعم في 6 شارع عبد الله العمري، الحي السابع، مدينة نصر.