رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:13 ص
مديحة يسرى
مديحة يسرى
ايهاب مصطفى
طباعة
ذكرت الفنانة مديحة يسري، في تقرير لها بمجلة الكواكب، أن الكثيرات كن يقلن أنهن ضحين بالغالي والثمين من أجل السينما، فكتبت مديحة تقول لهم: «حدثتني واحدة منهن ذات مرة فبدأت حديثها ببابا وماما، وكيف عارضا عملها بالسينما، واستطردت تقول أنها رغم هذا سعت لأنها رأت السينما تحتضر وهي تريد إنقاذها، أي أنها مبعوثة عناية إلهية لإنقاذ السينما، وختمت حديثها قائلة أنها لا ترضى بأقل من دور البطولة».

وأضافت: «وأخرى قالت لي أنها سعت للطلاق من زوجها لأجل الفن، وكأن الزواج والفن نقيضان، وبعد هذا طافت بالمسارح كلها فلم تجد من يفهمها، ولهذا جائتني، ولمحت النفاق في كلامها ثم طلبت منها أن تمثل مشهدًا تعرفه من أي فيلم من الأفلام على سبيل المثال، وقالت لي أنها لا تدخل أفلامًا مصرية، وأنها على استعداد لأن تقلد أي ممثلة أمريكية، ووافقت، واشفقت عليها وهي تؤدي بضع كلمات تافهة، وتخيلت صورة بيت سعيد هدمته أحلام فارغة بالشهرة».

وتابعت: «أحب أن أوجه رسائل لهؤلاء اللواتي يحببن العمل بالسينما، فيجب أن يتسلحن بالعلم قبل أن يفكرن في العمل بالسينما، بعلم المدرسة وعلم السينما، وأنهن يجب أن يعلمن فرصهن اليوم أحن من فرصنا بالأمس، وأطالبهن أن يهتممن بمشادة المسرحيات الشهيرة التي تعرف منها تحليل الشخوص، ويجب عليهن أن يتأكدن من أن جمالهن حقيقي وقوامهن رشيق قبل أن يندفعن للمحاولة».

وأوضحت قائلة: «هنا قاعدة هي لا بد أن يعرفن حبهن للفن وبقوة، وألا ينظرن إليه على أنه وسيلة للكسب وجمع المال، وأخيرًا لا أحب أن تظن الفنانة أنها فاشلة حتى تحصل على دور البطولة عدة مرات، وأن الصعود هو مثل سلم درجة درجة، والعبرة بالإتقان وبالأثرالذي يتركه الممثل في النفوس».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة فى مفاوضات الزمالك مع أحمد الشيخ

التحفظ على صفوان ثابت

كيف تتصرف عند تعرضك لحامل «الإيدز»؟.. «الصحة» تجيب

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

الصور

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

إنفوجراف

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

رونالدو يسجل هدفه الـ750 فى أول مباراة تديرها سيدة بدورى أبطال أوروبا

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الخميس 3-12-2020

منح مصابى كورونا غطاء بالخطوط المغربية بـ150 ألف يورو

أمريكا تقلص مدة الحجر الصحى لـ10 أيام

أيام زمان

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

القبلة فى حياة أحمد مظهر.. «أجملها كانت مع هند رستم وهذه الفنانة رفضت تقبيلها»

صور نادرة للفنانين في مدرجات الأهلي والزمالك

ختام زيجاتها من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.. حكايات مديحة يسري

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

اليوم.. الاحتفال بالشاعر زكى عمر بمنتدى بتانة الثقافى

تعرف على فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. اليوم

صدور «ليالى ريكيافيك» و«سأحكم عليك من مكتبتك» بالعربية

بدء ورشة «التعبير الحركى» بجزويت الإسكندرية.. اليوم