انتشال الخامسة: أسماء ضحايا عقار محرم بك المنهار بالإسكندرية

انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء الأربعاء، الجثة الخامسة من ضحايا عقار محرم بك المنهار والذي أسفر عن مفقودين أسفله بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط.وحصلت «الدستور» على أسماء المتوفين الخمس الذين تم انتشالهم من العقار المنهار بشارع الفردوس بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية وعددهم 5 حتى الآن وهم:"بسنت محمود، 20 عامًا، أحمد مجدي النمر، 28 عامًا، مجدي النمر، 65 عامًا، محمود أحمد عبد العزيز، 63 عامًا، هايدي محمد عليوة، 22 عامًا".كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف رئيس الحي قد انتقلوا إلى موقع العقار الذي تبين أنه قديم ومأهول بالسكان ومكوّن من دور أرضي وثلاث أدوار وصادر له 3 قرارات ترميم منذ العام 2000، واتضح من التقرير الأولى وجود أسرتين بالعقار.وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.