«صعب أقف هنا لولا دعمكم».. وحيد حامد يبكي الجميع في افتتاح «القاهرة السينمائي»

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي تكريم السيناريست وحيد حامد، وذلك بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.وقال حامد في كلمته: "الحمد لله مرارا وتكرارا أنتم عشاق السينما التي أحببتها بقدر كبير بكل إخلاص، وأعتقد أنه ممكن أن أكون قدمت أفلام أسعدكم".وأضاف حامد: "كان من الصعب جدا أن أقف هنا لولا دعمكم للسنيما والمخلصين للسينما، وأشكر فرسان وقفوا بجواري في المشوار الطويل، وهناك أسماء عظيمة في مجال التمثيل والإخراج والنقد، تحية ليوسف شريف رزق الله، أول من اصطحبني إلى مهرجان كان لسنوات، وكان صاحب فضل والمخرج الإذاعى مصطفى أبو حطب من علمني أكتب كلمة حوار نقية ونظيفة".وأكد: "حبيت أيامي وزماني وعشت أجيال متعددة ولي صديقي هو المخرج شريف عرفة شاركني أغلب أفلامي، وكان سند، بحبكم جدا وحبيت أيامي وأنا عايش في السينما الجميلة".ووجه حامد الشكر إلى محمد حفظي رئيس المهرجان، ووصفه بالابن والأخ الذي تفضل بتكريمه هذا العام، موجها الشكر لفريق العمل، وأن تظل مصر منورة بالفن والسينما.وقال السيناريست وحيد حامد: "بشكر كل اللي اتعلمت منهم، وعلمني، وكان من الصعب إني أقف في المكان ده، لولا حبكم ودعمكم وحبكم لي وللسينما، بشكر كل الفرسان اللي وقفوا جنبي في مشواري الطويل في مجال التمثيل والنقد".وتابع: "وتحية للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، كان أول واحد يصطحبني إلى مهرجان كان، وكان صاحب فضل كبير جدًا عليا، وأيضًا المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب اللي علمني كلمة حوار نظيف، والراحل المنتج والمؤلف سمير خفاجة صاحب فضل أيضًا".واستكمل: "أنا حبيت أيامي عشان إشتغلت مع الكبار، وعشت في زمن فيه أمينة رزق ومحمود مرسي وغيرهم، ومخرجين كبار أفادوني وإتعلمت منهم زي عاطف الطيب وسمير سيف، ومن السيدات يسرا ومنة ومنى ونبيلة ونادية، والحمد لله عشت أيام متعددة".