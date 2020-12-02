الإبراشي: «القاهرة السينمائي» رسالة بأن مصر تستطيع الاحتفال فنيا مع تطبيق الضوابط

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، قائلاً، إنه لا يوجد شك بأننا سنحافظ على إقامة كافة الاحتفالات والمهرجانات مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والاحترازية ضد فيروس كورونا.





وأضاف الإبراشي، خلال تقديم برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأربعاء: "أتمنى أن نثبت أننا قادرون على إقامة مهرجان فني بضوابط صحية"، معقباً: "بعد ذلك يتم تداول مشاهد وصور لا تعبر عن ذلك".