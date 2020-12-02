تامر حسني يغني «الدنيا فيلم» بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ42

قدم الفنان تامر حسني، أغنية جديدة بعنوان "الدنيا فيلم" بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 .وكان الفنان أشرف عبد الباقي، قد استدعى الفنان تامر حسني على المسرح، للغناء أمام الحضور.الأغنية من كلمات الشاعرة منة القيعي، وتوزيع المنتج الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي، وألحان إيهاب عبد الواحد.