منة شلبي: «منى زكي محظوظة بالعمل مرتين مع أحمد زكي»

حرصت الفنانة منة شلبي، على تقديم الفنانة منى زكي الحاصلة على جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 .وقالت منة شلبي، عن منى زكي: "مبسوطة أوي إني بقدم التكريم ده لمنى زكي، هي مش بس صاحبتي أوي وعشرة عمر، كمان عشان موهبتها الجميلة والرائعة ونظرة عينيها في أفلام كتير، وهي محظوظة بالعمل مع أحمد زكي مرتين".فيما قالت الفنانة منى زكي: "شرف كبير لي إني أتكرم في أهم مهرجان في بلدي.. وتكريمي ده حاجة كبيرة ليا، وتشرفت إني سمعت صوت الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة، مرة واحدة في التليفون".وأُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة