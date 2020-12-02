شيرين رضا بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي

ظهرت الفنانة شيرين رضا بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا باللون الأخضر الفاتح طويلا واعتمدت تسريحة شعر منسدل مموج علي السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 42.يذكر أن آخر عمل درامي للنجمة شيرين رضا حلقة مسلسل "فرق توقيت" ضمن حلقات مسلسل "نمرة اتنين" الذي يذاع حاليا على إحدى المنصات الخاصة وشاركها البطولة الفنان ماجد الكدواني.ويكرم اليوم خلال حفل الافتتاح الكاتب الكبير وحيد حامد والكاتب الكبير كريستوفر هامبتون والنجمة مني زكي.