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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تحسبا لرد إيراني.. أمريكا وإسرائيل ترفعان مستوى التنسيق العسكري بينهما

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:00 م
ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
محمد عمر
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كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، عن رفع الجيش الأمريكي وجيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى التنسيق العسكري بينهما تحسبا لرد إيراني محتمل على اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخري زاده، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

يذكر أن طهران اتهمت إسرائيل باستخدام "أجهزة إلكترونية" لتقتل عن بعد فخري زاده، العالم الذي أسس البرنامج النووي العسكري مؤكدة أن الاحتلال كان يحاول قتله منذ 20 عامًا لكنه فشل حتى الآن.

وكان فخري زاده يترأس ما يسمى برنامج "آماد" الإيراني، الذي زعمت إسرائيل والغرب أنه عملية عسكرية تبحث في جدوى بناء سلاح نووي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون أمريكيون، اليوم، أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قررت سحب نحو نصف دبلوماسييها من بغداد قبل ذكرى اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في ضربة جوية أمريكية بالعراق، بالإضافة إلى عملية اغتيال محسن فخري زادة التي شهدتها طهران منذ أيام.

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