محافظ الإسكندرية: حصر جميع العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حصر جميع العقارات القديمة والآيلة للسقوط بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وأضاف «الشريف» في تصريحات لـ«الدستور» أنه خلال التواصل مع الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إبلاغه بأن محافظة الإسكندرية تضم أكثر من 2400 عقار عمره 75عامًا، وأن أكثرها آيلة للسقوط، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العقارات القديمة المتهالكة بفعل الظروف الجوية، مشيرًا إلى أنه يتم حصر الأسر المتواجدة بها ليكون هناك حل في القريب العاجل من الدولة.جاء ذلك خلال متابعة محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، حادث انهيار عقار قديم بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.