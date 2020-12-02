منى زكى: تكريمى فى أهم مهرجان فى بلدى شرف كبير (فيديو)

قالت الفنانة منى زكي، إن حصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وتكريمها في أهم مهرجان للسينما في بلدي هو شرف كبير لها.





وأضافت منى زكي، بعد تسلمها الجائزة، في حفل افتتاح المهرجان: "زمان كنت بشتغل في مسرح الهناجر تجريبي، النهاردة واقفة عليه وبشكركم، كنت أتمنى الحصول على تكريم على خشبة مسرح الأوبرا والحلم تحقق".





وأردفت: "تشرفت إني سمعت صوت سيدة الشاشة فاتن حمامة، مرة في التليفون وعمري ما سمعت صوت بالرقي ده، الله يرحمها".



