«رجال الأعمال» تطالب بإعادة النظر في ضريبة المخبوزات والحلوى

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، من الدكتور محمد معيط وزير المالية إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للمخبوزات والحلوى التي تم تحويلها من سلع الجدول بفئة 5 إلى سلع عامة بفئة 14 %، مما أثر على تكاليف الإنتاج.كما طالبت الجمعية بضرورة إعادة تخفيض رسوم المرور الخاصة بنقل المنتجات القابلة للاشتعال بواقع 150 جنيها للكيلو متر مربع؛ مما يكبد المستثمر الكثير من الأعباء، وبالتالي يؤثر على السعر النهائي للمنتج.كما أكدت الجمعية على ضرورة إيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل المصنعين والتي أصبحت تتم خلال شهر بدلا من شهرين وخاصة فيما يخص المعاملات الآجلة التي يتم تحصيل قيمتها بشكل آجل قد يصل إلى عامين.