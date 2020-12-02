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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأب».. كل ما تريد معرفته عن فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:42 م
الأب
الأب
هالة أمين
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افتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ42، الليلة بعرض فيلم "The Father" أو "الأب" بطولة النجم العالمي أنتوني هوبكنز، يشاركه البطولة النجمة أوليفيا كولمان، من إخراج الفرنسي فلوريان زيلر استنادا لمسرحية تحمل الاسم نفسه عرضت عام 2012، استحق عنها على جائزة موليير الرفيعة.

وشارك زيلر في كتابة الفيلم مع السيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون والذي يتم تكريمه في المهرجان.

لماذا اختار المخرج اسم أنتوني لبطل الفيلم؟
فيلم الأب إنتاج فرنسي بريطاني مشترك، يأخذ المشاهد إلى داخل عقل ونفس وروح مريض بالخرف "ألزهايمر"، وهو الشخصية الذي يؤدي دوره أنتوني هوبكنز وتحمل الشخصية الاسم نفسه "أنتوني" والعمر تقريبا 82 عاما، وهو ما قصده زيلر مخرج العمل الذي لم يرد أي نجم في العالم أن يؤدي الدور إلا هوبكنز حسب ما صرح بها سابقا.

وأكد زيلر أن هوبكنز له طبيعة خاصة في الأداء فهو يستغرق في الشخصية بكل مشاعره، ورغم أن الفيلم أول عمل إخراجي سينمائي لزيلر، إلا أن هوبكنز وافق على أداء الدور، وهو ما حلم به زيلر وتحقق بالفعل.

العروض الأولى لفيلم الأب
كان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان صندانس السينمائي في 27 يناير 2020، كما تم عرضه أيضًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في 14 سبتمبر 2020، وفي مهرجان AFI في أكتوبر 2020، ومن المقرر عرضه في الولايات المتحدة في 18 ديسمبر الجاري، وفي المملكة المتحدة في 8 يناير 2021.

خلال عرضه الأول في مهرجان صندانس، تلقى الفيلم استحسان كيير من النقاد، الذين أشادوا بأداء هوبكنز وكولمان التي أدت دور ابنته "آن"، وأشادوا بتصوير هوبكنز لمشاهد مريض الخرف.

بدأ الإعلان عن الفيلم في الأول من مايو 2019 حيث أكد فلوريان زيلر أنه سيخرج وسيشترك في كتابة سيناريو "الأب" مع كريستوفر هامبتون، وبدأ التصوير في 13 مايو من نفس العام.

وحصل الفيلم على تصنيف موافقة بنسبة 100% بناءً على 33 مراجعة، بمتوسط تقييم 8.50 10، وجاء إجماع النقاد على أن فيلم الأب للمخرج فلوريان زيلر يقدم صورة تعاطفية مع مريض الخرف، مدفوعة بأداء ممتاز من أنتوني هوبكنز.

كيف استقبلته الصحافة العالمية؟

من ناحيته، قال الكاتب الفني أوين جليبرمان في مجلة فاريتي الأمريكية: "فيلم الأب يفعل شيئًا لم تأت به أفلام أخرى عن التدهور العقلي في سن الشيخوخة ومرض الخرف بهذه الطريقة. إنه يضعنا في ذهن شخص يفقد عقله ويفعل ذلك من خلال الكشف عن هذا العقل ليكون مكانًا للتجربة المنطقية والمتماسكة".

بينما قال بنجامين لي في صحيفة الجارديان البريطانية عن أداء هوبكنز: "إنه عمل مذهل ومفجع، هوبكنز يحاول أن يشرح بعقلانية لنفسه ومن حوله ما يمر به. في بعض أكثر لحظات الفيلم إزعاجًا يتغير عالمه لكنه يظل صامتًا، مدركًا أن أي محاولة للتساؤل عما استيقظ عليه لن يفهمها أحد".

وأضاف تود مكارثي في مجلة هوليوود ريبورتر الأمريكية: "أفضل فيلم عن الشيخوخة منذ فيلم Amour الذي عرض قبل ثماني سنوات في عام 2012، فيلم الأب يعطي نظرة ثاقبة ودقيقة لمريض الخرف والأضرار التي تلحق بمن هم على مقربة من المصابين، نحن أمام أداء مذهل من أنتوني هوبكنز، ويمثل هذا العمل أول ظهور إخراجي رائع لمؤلف المسرحية الفرنسي فلوريان زيلر".
«الأب».. كل ما تريد معرفته عن فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
«الأب».. كل ما تريد معرفته عن فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
«الأب».. كل ما تريد معرفته عن فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
«الأب».. كل ما تريد معرفته عن فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
«الأب».. كل ما تريد معرفته عن فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
«الأب».. كل ما تريد معرفته عن فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

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