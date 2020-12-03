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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الخميس 3-12-2020

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:49 ص
الكتاكيت
الكتاكيت
هبه محمد
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كشف عبدالعزير السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 3-12-2020، والتي تشمل كالتالي جميع أنواع الكتاكيت: «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدى - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».


وأكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي شهدت اليوم الخميس 3-12-2020 حالة من الإستقرار في الأسواق، وذلك بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم الثلاثاء 1-12-2020 بقيمة 8 جنيهات للفرخ الواحد.


ويعرض التقرير اليومي من «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 3-12-2020:


أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس 3-12-2020 1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق الخميس 3-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.


2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الخميس 3-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.


3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق الخميس 3-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.


4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الخميس 3-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.


5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الخميس 3-12-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.


أما فيما يخص أسعار الدواجن البيضاء وأسعار الدواجن البلدي اليوم الخميس 3-12-2020، فتشهد الدواجن حاليًا حالة من الإستقرار في الأسواق، نظرًا إلى أن أسعار الدواجن في الأسواق مناسبة ومستقرة معظم الوقت لدى المواطنين، لذلك أصبح طلب شراء الدواجن في حالة ممتازة ولأن مستمر بيعها ثابت في في الأسواق ومناسبه وفي متناول الجميع.


وفي سياق متصل، أعلن عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار بيع الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 3-12-2020، وانخفضت بما يتراوح مابين 1.5 إلى 2.5 جنيه، في الشركات الكبرى مثل (الوطنية - القاهرة - الوادي).

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