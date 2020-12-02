الأربعاء.. مناقشة رواية «الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد» بمركز الحرية

يستضيف مركز الحرية والإبداع، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية الكاتب الصحفي والروائي أحمد فضل شبلول لمناقشة رواية "الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد"، يدير اللقاء الشاعر عبدالمنعم كامل، ويناقش الرواية الناقد بدر يوسف، والناقدة فاطمة عبدالله وذلك السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 9 من ديسمبر 2020 بقاعة توفيق الحكيم.تعد رواية "الليلة الأخير في حياة محمود سعيد" للروائي أحمد فضل شبلول، هي سيرة غيرية حول وعن الفنان التشكيلي الراحل محمود سعيد، وتتناول الساعات الأخيرة من حياته، أثناء لحظات احتضاره في 8 أبريل عام 1964.جدير بالذكر أن الكاتب والروائي أحمد فضل شبلول مواليد مدينة الاسكندرية وشغل منصب رئيس اتحاد كتاب الإنترنت، وقدم العديد من الأعمال الإبداعية ما بين الشعر والرواية منها مسافر إلى الله 1980 - ويضيع البحر 1985- عصفوران في البحر يحترقان 1986 - تغريد الطائر الآلي (طبعتان) 1996 ومن الأعمال الروائية "رئيس التحرير.. أهواء السيرة الذاتية" 2017 (طبعتان أردنية ومصرية). الماء العاشق 2018. اللون العاشق 2018.