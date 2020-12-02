رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

684 وفاة و20709 إصابات جديدة بكورونا في إيطاليا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:32 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
أ ش أ
طباعة
ذكرت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت 684 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بالإضافة إلى 20709 إصابات جديدة.

وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة غربية ترصد الفيروس في فبراير الماضي 57045 حالة وفاة حتى الآن، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، فضلًا عن 1.642 مليون حالة إصابة حتى الآن.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 207.143 مسحة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بـ182.100 مسحة في اليوم السابق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل المتهمين بواقعة التنمر على شيكابالا في الأقصر

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

ننشر صورة «ابن الوزير» المتهم بدهس شاب على طريق الواحات

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

image description

استمرار الأنشطة التفاعلية لقسم القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط: مواصلة الدعم للمنتجات العلمية المتميزة

الأكثر قراءة

«زعمت أنه تحرش بها».. استبعاد معلمة أجبرت طالبًا على مسح حذائها

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

كما انفرد «الكابتن»..الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد

إنفوجراف

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

روائع الطبيعة في خطر بسبب التغيّر المناخي

الأمم المتحدة: 2020 هي إحدى السنوات الثلاث الأعلى حرارة

المحظوظات دائمًا.. مكملات الفيتامينات تحمي النساء من «كورونا»

الصليب الأحمر: حشد أكثر من 200 ألف متطوع خلال جائحة كورونا

أيام زمان

صور نادرة للفنانين في مدرجات الأهلي والزمالك

ختام زيجاتها من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.. حكايات مديحة يسري

«بص شوف.. حمادة عمل لك ايه».. حكاية هتاف الجماهير لـ حمادة إمام

مجلة اقترحت قراءة الكريم بصوت أم كلثوم.. وهذا موقف عبدالباسط عبدالصمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية «الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد» بمركز الحرية

انطلاق أولى فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة (صور)

«راشيل».. رواية جديدة لعدنان جمعة عن دار النخبة

من الأرشيف.. هذا سبب كتابة جمال حمدان لـ«شخصية مصر»