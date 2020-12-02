684 وفاة و20709 إصابات جديدة بكورونا في إيطاليا

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت 684 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بالإضافة إلى 20709 إصابات جديدة.وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة غربية ترصد الفيروس في فبراير الماضي 57045 حالة وفاة حتى الآن، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، فضلًا عن 1.642 مليون حالة إصابة حتى الآن.وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 207.143 مسحة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بـ182.100 مسحة في اليوم السابق.