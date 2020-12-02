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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة السياحة ترفع الحظر عن شركة أجنبية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:33 م
نادر الببلاوي
نادر الببلاوي
رامى حسين
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أصدرت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوي قرارا بفك حظر قيد التعامل على شركة «KAZAKHSTAN KOMPAS» بعد أن سددت مستحقاتها على إحدى الشركات المصرية.

يشار إلى أن الغرفة خاطبت الشركات الأجنبية حال عدم الوفاء بالتزامتها إلى إحدى الشركات المصرية وفي حالة رفض الأجنبية للسداد تقوم الغرفة بتعميم منشور يحظر على الشركات التعامل معها بالسوق المصرية؛ لعدم تكرار نفس الواقعة مع شركة أخرى.

واتخذت الغرفة قرارها بوقف التعامل مع الشركات الأجنبية لتلاعبها مع الشركات المصرية نحو 90 شركة بعد قيام الشركة المصرية بتقديم مذكرة ضدها.

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