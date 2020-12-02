غرفة السياحة ترفع الحظر عن شركة أجنبية

أصدرت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوي قرارا بفك حظر قيد التعامل على شركة «KAZAKHSTAN KOMPAS» بعد أن سددت مستحقاتها على إحدى الشركات المصرية.يشار إلى أن الغرفة خاطبت الشركات الأجنبية حال عدم الوفاء بالتزامتها إلى إحدى الشركات المصرية وفي حالة رفض الأجنبية للسداد تقوم الغرفة بتعميم منشور يحظر على الشركات التعامل معها بالسوق المصرية؛ لعدم تكرار نفس الواقعة مع شركة أخرى.واتخذت الغرفة قرارها بوقف التعامل مع الشركات الأجنبية لتلاعبها مع الشركات المصرية نحو 90 شركة بعد قيام الشركة المصرية بتقديم مذكرة ضدها.