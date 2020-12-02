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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نور تتصدر البوستر الدعائي لمسلسل «جمال الحريم»

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:29 م
نور
نور
حسن أمين
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طرحت شركة «سينرجي» البوستر الدعائي الأول لمسلسل «جمال الحريم»، الذي تخوض بطولته الفنان نور اللبنانية والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتصدرت نور اللبنانية البوستر الدعائي بمفردها، حيث تجسد خلال الأحداث دور «مذيعة» تتعرض إلى العديد من الأزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، وبطولة خالد سليم، ونور اللبنانية، ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.
نور تتصدر البوستر الدعائي لمسلسل «جمال الحريم»
نور تتصدر البوستر الدعائي لمسلسل «جمال الحريم»

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