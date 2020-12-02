البنك الدولي يطالب لبنان بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية

جدد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الأربعاء، دعوته إلى السلطات اللبنانية لوضع شبكة أمان اجتماعي والانخراط في إصلاحات ضرورية شاملة ومن بينها القطاع المالي.جاء ذلك خلال كلمة له ضمن مشاركته، عبر الفيديو كونفرانس، في "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" لدعم لبنان بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وقال ديفيد مالباس، إن البنك الدولي مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات في لبنان بالمساهمة مع مؤسسات ودول أخرى.وأضاف: "نؤكد الالتزام بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لإعادة إعمار مرفأ بيروت بشكل أفضل".