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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

منتدى حوار الثقافات ينظم «آليات مواجهة خطاب الكراهية»

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:25 م
أندريه زكي
أندريه زكي
تريزة شنودة
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نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية لقاء بعنوان «آليات مواجهة خطاب الكراهية» برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمشاركة الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، والدكتور جمال شيحة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وأدار اللقاء النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب المصري.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمة الافتتاح: «لا بد من مواجهة خطاب الكراهية ببناء جسور وثقافة السلام، وفهم عميق لمفهوم التسامح الحقيقي، وهو التسامح دون شروط أو ترتيب، كما لا بد من مواجهة خطاب الكراهية معًا».

وأضاف «زكي»: «مصر بطبيعتها دولة ذات تعددية ومن طبيعتها التسامح بدرجة عالية، فنحن نريد أن يكون لدينا تناسق في مواقفنا، حيث كان لنا موقفنا الواضح أثناء الإساءات التي تعرضت لها الأديان، فالحرية ليست انفلاتًا وليست مطلقة، ولكن الحرية محدودة وتراعي مقدسات الآخرين».

كما حضر عدد من الكتاب والمفكرين وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب المصري، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء التنسيقية لشباب الأحزاب، وعدد من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.

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