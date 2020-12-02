وزيرة التجارة: 7.5 مليون دولار حجم الاستثمار فى محطات الطاقة الشمسية

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر فازت بجائزة عالمية في مجال الطاقة الشمسية، وهو مشروع خاص بنظم الخلايا الشمسية، وهناك منافسة بين الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والهند وإنجلترا والإمارات ودول أخرى، مضيفة: تقدم 120 مشروعًا من بينها المشروع المقدم من مركز تحسين الصناعة، مشيرة إلى أن 7.5 مليون دولار حجم الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية.وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة: "مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، تم العمل عليه في 13 محافظة، ونفذنا 115 محطة شمسية وتم تمرين 200 صاحب منشأة على هذه المحطات، وكمية الطاقة المنتجة 13 جيجاوات، وهي معدلات مرتفعة للغاية، وأنا اليوم كنت في قمة السعادة وأنا في مجلس الوزراء خصوصًا بعد تقدير وزير الكهرباء لهذا الأمر بعدما اطلع عليه".