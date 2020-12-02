«فراج وبسنت» يخطفان الأنظار بـ«حضن» على «ريد كاربت القاهرة السينمائي»

خطف الفنان محمد فراج الأنظار بحضوره على الريد كاربت رفقة خطيبته الفنانة بسنت شوقي أثناء حضورهم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.وظهرت بسنت على السجادة الحمراء بكامل أناقتها حيث ارتدت فستان برتقالي ضيق طويل، ومكياج هاديء أبرز جمال وجهها، بينما ظهر «فراج» ببدلة كلاسيك سوداء.وحضن «فراج» خطيبته أثناء التقاط الصور بعدسة مصوري المهرجان، حيث اعتاد الثنائي على لفت الانتباه بأي مناسبة.