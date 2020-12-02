انطلاق أولى فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة (صور)

افتتح اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة غادة جبارة، نائب رئيس الأكاديمية، أولى فعاليات حملة الـ"16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتى تقام بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض للصور الفوتوغرافية يجمع باقة متميزة من أعمال طلاب معاهد الأكاديمية التى تناقش مختلف أشكال العنف التى تواجهه المرأة بالمجتمع، والذى أقيم تحت إشراف الدكتورة ولاء محمد من المعهد العالى للفنون الشعبية، كذلك أقيمت اليوم ندوة بعنوان "المرأة والتراث" حاضرت فيها الدكتورة نهلة إمام أستاذ الأنثربولوجى بالأكاديمية، حيث تناولت الندوة بعض نماذج العنف الذى تتعرض له المرأة ورسخ فى المجتمع والتراث مثل ختان الإناث والزواج المبكر وعدم توريث المرأة وتمكينها.وأضافت إمام: أن ما رصدته من خلال عملها الميدانى هو أن المراة قد تتعرض للعنف من مرآة أخرى بسبب مفاهيم خاطئة فى التراث، ولعل أبرز هذه الصور تظهر فى قضية ختان الإناث لأن الأمهات والجدات هن من يحرصن على ختان بناتهن، ودعت لضرورة حرص الأجيال الجديدة على نشر الدعوة والتوعية بضرورة تغيير هذا المفاهيم الخاطئة.أشرف على الفعاليات وتنفيذها فاطمة محمد على المشرف على وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالأكاديمية، وتم مراعاة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.