تجديد حبس المتهم بقتل عاطل في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس مندوب مبيعات 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عاطل بسبب خلافات مالية بينهما.وخلال التحقيقات أقرّ المتهم بقتل المجني عليه، وقال "أنا كنت مسلفه 3 آلاف جنيه، ورفض يرجع ليا فلوسي وكل شوية يقول ليا بكرة وأنا محتاج الفلوس".وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال عاطل له معلومات جنائية، الذى توفى إثر إصابته بجرح شبه نافذ بالبطن.وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه اقترض مبلغا ماليا من مندوب مبيعات، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بدائرة القسم، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب مطالبة الأخير للمجنى عليه برد المبلغ تطورت إلى مشاجرة، تعدى على إثرها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته مُحدثًا إصابته، التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات، التي قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.