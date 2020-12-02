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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عشرينية تطالب بنفقة أطفالها بعد طردها من منزل الزوجية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:17 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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تقدمت عشرينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى قضائية تطالب فيها بنفقة أطفالها بعد طردها من منزل الزوجية لاعتراضها على قلة مصروف المنزل.

وقالت مروة.ع، فى دعواها رقم ٣٧٦٦ لسنة ٢٠٢٠ مر على زواجنا سبع سنوات كاملة وأنا فى معاناة بسبب بخله الشديد وعلى أمل بأن تنصلح أحواله ويشعر بي وبأبنائه الصغار.

أضافت الزوجة: "زوجى يعمل ليف جارد بأحد الكمبوندات المشهورة ويتحصل على راتب شهرى 5 آلاف جنيه، وبرغم راتبه المناسب إلاّ أنه يقوم بإعطائى 600 جنيه، فقط، للانفاق على المنزل ويترك لنفسه 400 جنيه مصاريفه الشخصية ويقوم بترك باقى الراتب مع والدته.

طلبت منه عدة مرات أن يزود مصروف المنزل، لكن بلا جدوى وعندما لجأت لولدته لإقناعه بأن المنزل يحتاج ضعف هذا المبلغ، رفضت واتهمتنى بالتبذير.

واستكملت مروة: فاض بي الكيل منه وأصبحت حياتنا تعيسة بمعنى الكلمة لم أجد إطعام لأطفالى الصغار ويتركنا ويذهب لمنزل أمه وتطهى له كل ما تشتهى له الأنفس له.

واختتمت الزوجة: قررت تهديده بطلب الطلاق وترك الأطفال له إلا أنه قام بطردي أنا وأطفالى الصغار منذ 3 شهور ومن وقتها لم يسأل عنا بجنيه واحد، والآن أعيش عالة على معاش ولدتي.

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