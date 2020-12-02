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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:00 م
نجوم المجتمع
نجوم المجتمع
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شهدت القاهرة حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria، من خلال الفرع الجديد لها بمول Almaza Avenue بمنطقة هليوبوليس، بمشاركة نخبة من رموز‏ المجتمع والأعمال والفن والرياضة والإعلام.

كما تستعد لافتتاح العديد من الأفرع الجديدة، وتملك خطة للتوسع في السوق المصرية، وكان من المقرر الانطلاق الرسمى لها وافتتاح عدد من الفروع أول العام الحالى؛ إلا أن جائحة كورونا أجلت الانطلاق إلى هذا الوقت.

وحقق الفرع الأول بمنطقة التجمع الخامس شهرة واسعة وكسب ثقة المستهلك في فترة قياسية وتعمل Dolato الآن على الانطلاق بافتتاح سلسلة متاجر في القاهرة الكبرى، لتلبية كل الأذواق من منتجات الآيس كريم عالية وفائقة الجودة والمصنعة من منتجات ومواد وخامات طبيعية وصحية، طبقًا لأعلى المواصفات العالمية في صناعة الآيس كريم الطازجة.

شارك في حفل الافتتاح، السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة وعدد كبير من رجال الأعمال منهم المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الأعمال المصري اللبناني المشترك، ورجل الأعمال عبد الله حلمى أبوعيطة وسيدة الأعمال منى السويدي، ونيفين عبد الخالق رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية في جمعية رجال الأعمال، وفاتيما زين مديرعام برايم هيلث ومن نجوم الرياضة الكابتن مؤمن زكريا والفنانة آيتن عامر والإعلامية شيما صابر.

وزار الفرع الجديد السفير جريج لويس سفير نيوزيلندا بالقاهرة وأبدى إعجابه الشديد بمنتجات Dolato وشارك المدعوون في فعاليات وحفلات الافتتاح على مدار ثلاثة أيام التى تم تنظيمها بأسلوب جديد ومبهر فى مصر.
وتعد الآن Dolato Gelateria فرعا جديدا لها قريبا سيكون الأول من نوعه بالشرق الأوسط.
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)
نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون في حفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر (صور)

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